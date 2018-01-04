Снегурочка из Карабаша с красным лицом, которая вызвала бурю критики в Сети, перед празднованием Нового года была обезглавлена. Фотографии снежной скульптуры появились в соцсети «ВКонтакте». Мэр города Карабаш Челябинской области Олег Буданов уже заявил, что администрация не будет оплачивать работу скульпторам, которые создали изваяние «нашумевшей снегурочки».
«По нашумевшей в Интернете „Снегурочке“ принято решение не оплачивать исполнителю работу. На будущий год вид новогоднего городка будем выбирать совместно с горожанами», — написал Буданов на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что ледовый городок в Карабаше шокировал горожан. Через сутки после открытия нападению вандалов подвергся ледяной трон Деда Мороза. По мнению жителей, главные символы праздника получились слишком «экстравагантными».