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Главные новости Челябинской области
14:31  04 января 2018 0

На Урале обезглавили Снегурочку, которая ужаснула горожан. ФОТО

Ледовый городок. Челябинск, дед мороз
Сам Дедушка Мороз не узнал бы внучкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегурочка из Карабаша с красным лицом, которая вызвала бурю критики в Сети, перед празднованием Нового года была обезглавлена. Фотографии снежной скульптуры появились в соцсети «ВКонтакте». Мэр города Карабаш Челябинской области Олег Буданов уже заявил, что администрация не будет оплачивать работу скульпторам, которые создали изваяние «нашумевшей снегурочки».

«По нашумевшей в Интернете „Снегурочке“ принято решение не оплачивать исполнителю работу. На будущий год вид новогоднего городка будем выбирать совместно с горожанами», — написал Буданов на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что ледовый городок в Карабаше шокировал горожан. Через сутки после открытия нападению вандалов подвергся ледяной трон Деда Мороза. По мнению жителей, главные символы праздника получились слишком «экстравагантными».

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Краснолицая Снегурочка Фото: Регион-74 | Челябинск «ВКонтакте»

Иван Антонов
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