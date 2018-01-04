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04 января 2018
14:59  04 января 2018 1

Президент Молдавии обратился в суд из-за запрета на трансляцию российских новостей

Визит Медведева на завод Конар Челябинск, первый канал
Норму проверят на соответствие конституцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Молдавии Игорь Додон во второй раз отклонил закон, запрещающий трансляцию в стране новостных программ из России. Документ ранее принял парламент страны.

Додон на своей странице в Facebook пояснил, что закон «противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека». Президент добавил, что данная правовая норма вступает в конфликт с конституцией, допуская цензуру. Он обратился в Конституционный суд, чтобы инициатива парламента была проверена на соответствие основному закону страны.

Как напоминает RT, парламент в двух чтениях принял закон, который предусматривает ограничения для информационно-аналитических программ из РФ. Инициативу поддержал 61 депутат от проевропейских партий из 101.

Иван Антонов
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