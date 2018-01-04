Президент Молдавии Игорь Додон во второй раз отклонил закон, запрещающий трансляцию в стране новостных программ из России. Документ ранее принял парламент страны.
Додон на своей странице в Facebook пояснил, что закон «противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека». Президент добавил, что данная правовая норма вступает в конфликт с конституцией, допуская цензуру. Он обратился в Конституционный суд, чтобы инициатива парламента была проверена на соответствие основному закону страны.
Как напоминает RT, парламент в двух чтениях принял закон, который предусматривает ограничения для информационно-аналитических программ из РФ. Инициативу поддержал 61 депутат от проевропейских партий из 101.