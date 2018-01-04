В Екатеринбурге трамвай отрезал ногу выпавшему пассажиру

Мужчина пытался войти в закрывающиеся двери вагона (архивное фото)
В Екатеринбурге трамвай наехал на пассажира, выпавшего из вагона. В результате происшествия мужчина лишился ноги.
Инцидент произошел утром 3 января. Трамвай № 34 ехал в сторону улицы Братской со стороны Военной. При отъезде от остановки водитель допустила падение из салона пассажира. По данным пресс-службы городского ГИБДД, стаж женщины-водителя составляет 24 года.
По свидетельствам очевидцев, прокомментировавших ситуацию в паблике «Инцидент Екатеринбург», пострадавший мужчина пытался зайти в закрывающуюся дверь, но не успел и сорвался под колеса. Прибывшие на место трагедии медики доставили пассажира в городскую клиническую больницу № 24. Правоохранительные органы разбираются в деталях произошедшего.