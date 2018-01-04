Власти Украины признались в планах подрыва российского газопровода

20:22 04 января 2018 0

Власти Украины хотели отрезать Европу от российского газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Украины в 2014—2015 годах всерьез рассматривали возможность подрыва российского газопровода, идущего в Европу. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.



«2014—2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», — цитирует Грымчака телеканал RT. Откуда украинский чиновник получил сведения о планах по подрыву нитей российского газопровода, он не уточнил. Грымчак добавил, что на данный момент Россия делает все, чтобы построить газовую магистраль в обход Украины. По словам Грымчака, российский газопровод — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.

Напомним, что Россия многократно заявляла о желании полностью прекратить транзит газа через территорию Украины. Для этого был разработан проект «Северный поток-2», который свяжет Россию и ФРГ через Балтийское море. Реализации проекта активно препятствует не только Украина, но и США.