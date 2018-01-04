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05 января 2018
04 января 2018
20:22  04 января 2018 0

Власти Украины признались в планах подрыва российского газопровода

Газопровод рядом с дачами. Сургут, газпром трансгаз сургут, газопровод
Власти Украины хотели отрезать Европу от российского газаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Власти Украины в 2014—2015 годах всерьез рассматривали возможность подрыва российского газопровода, идущего в Европу. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

«2014—2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», — цитирует Грымчака телеканал RT. Откуда украинский чиновник получил сведения о планах по подрыву нитей российского газопровода, он не уточнил. Грымчак добавил, что на данный момент Россия делает все, чтобы построить газовую магистраль в обход Украины. По словам Грымчака, российский газопровод — один из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.

Напомним, что Россия многократно заявляла о желании полностью прекратить транзит газа через территорию Украины. Для этого был разработан проект «Северный поток-2», который свяжет Россию и ФРГ через Балтийское море. Реализации проекта активно препятствует не только Украина, но и США.

Сергей Макеев
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