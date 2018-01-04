Экс-конгрессмен предсказал «внезапный коллапс» экономики США

22:40 04 января 2018 0

Рон Пол сравнил американскую экономику с «огромным пузырем» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американская экономика представляет собой «огромный пузырь», который «обязательно лопнет», утверждает бывший член палаты представителей конгресса США от штата Техас Рон Пол. По его словам, на протяжении последних восьми лет она находится в состоянии рецессии.

«Процветание и достаточное количество рабочих мест зависит исключительно от суммы долга. Люди могут неплохо жить, пока у них есть возможность взять кредит в банке. Но рано или поздно кредитный лимит исчерпывается», — заявил он в эфире RT. США могут «влезать в долги и тратить огромные суммы», поскольку доллар — «мировая резервная валюта», пояснил Рон Пол.

«Нас ожидает внезапный коллапс наподобие того, что произошел с советской системой. Конечно, наша страна не развалится на отдельные штаты, однако я уверен — мы больше не сможем себе позволить быть глобальной империей», — заключил экс-конгрессмен.

Как писало «URA.RU», ранее аналитики предсказали, что российскую экономику ждет стремительное падение в мировом рейтинге. К 2032 году Россия опустится с 11 на 17 место в рейтинге крупнейших по объему ВВП стран, считают эксперты британского Centre for Economics and Business Research. По из словам, США окажется на втором месте после Китая.