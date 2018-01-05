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05 января 2018
04 января 2018
00:11  05 января 2018 0

В США три бывших советских республики обвинили в нарушении религиозных свобод

В американском внешнеполитическом ведомстве подготовили ежегодный доклад о соблюдении в мире права человека на свободу вероисповеданияФото: PxHere

В обновленном списке государств, власти которых систематически нарушают религиозные свободы, оказались десять стран мира, в том числе три — бывшие союзные республики СССР. Список составляется Госдепартаментом США и обновляется ежегодно.

Как следует из сообщения пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт, в перечень стран, в которых граждан преследуют за религиозные убеждения, внесены Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Кроме того, в списке ожидаемо оказались Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР и Судан. Также озабоченность соблюдением права на свободу вероисповедания у США вызывает Саудовская Аравия. Пакистан, хотя и не был включен в список стран-нарушителей прав человека, был внесен в «специальный наблюдательный список».

Отметим, ранее составлявшиеся списки Госдепа неоднократно подвергались критике как политизировные и тенденциозные. Так, в 2015 году авторы доклада о нарушении религиозных прав и свобод обвинили Россию в преследовании приверженцев Украинской греко-католической и Украинской православной церквей в Крыму. Аналогичному обвинению подверглись самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Сирию же и вовсе внесли в список Госдепа на основании того, что правительство страны не смогло помешать боевикам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная на территории России — прим.ред.) преследовать на представителей других религиозных конфессий, передает РБК.

Евгений Александров
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