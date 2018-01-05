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05 января 2018
04 января 2018
01:06  05 января 2018 0

В Сибири сняли короткометражный фильм по мотивам «Властелина колец». ВИДЕО

Образ каждого персонажа прорабатывался до мелочейФОТО: скрин YouTube

В Новосибирске поклонники творчества Джона Р.Р. Толкина сняли короткометражный фильм по мотивам знаменитого произведения «Властелин колец». Хронометраж видеоролика под названием The Sunset Kingdom составил примерно пять минут.

Режиссер проекта Марк Мельников рассказал, что съемки начались еще два года назад. Изначально короткометражка задумывалась, как видео для фестиваля косплея. Но после того, как создатели смонтировали первый вариант ролика, они остались недовольны им и решили полностью его переделать. Для съемок была развернута краудфандинговая кампания, с помощью которой удалось собрать двести тысяч рублей, при этом четверть суммы ушла на налоги и сборы. Бюджет проекта составил более шестисот тысяч рублей, недостающую сумму создатели добавили из собственных средств, передает «Vista News».

К работе над короткометражным фильмом подошли с большой ответственностью: необходимые материалы для реквизита и костюмов заказывали за рубежом. Образ каждого персонажа прорабатывался до мелочей. Локацией для съемок были выбраны ботанический сад, Беловский водопад и Заельцовский парк в Новосибирске.

Александр Черноскутов
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