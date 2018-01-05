В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в столкновении трех автомобилей погибли два человека/ Еще троих с травмами доставили в больницу.
Авария произошла в четверг, 4 января, на 586-м километре автодороги, сообщает агентство «К-Информ». В ДТП столкнулись Hyundai Getz, Mitsubishi и ВАЗ-2110. Водитель и пассажир Hyundai погибли на месте аварии. В больницу после ДТП попали водитель и два пассажира Mitsubishi, один из которых несовершеннолетний. «В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося», — заявили в МВД по ХМАО-Югре.
В штабе правительства региона уточнили, что пострадавших в дорожной аварии доставили в больницу Пыть-Яха. Их состояние оценивается как средней тяжести.
3 января в результате дорожной аварии на трассе «Ханты-Мансийск — Нягань» при столкновении автомобилей Renault DUSTER и Mazda 6 погибли 10 человек, в том числе четверо детей. На месте аварии был развернут межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Во главе следственной группы на место трагедии выезжал руководитель регионального управления СКР Анвар Ахмедзянов. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала родственникам погибших югорчан выделить единовременную выплату в 225 тысяч рублей на организацию похорон.