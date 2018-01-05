Тюменец покончил с собой в больнице в первый день нового года

В городе Тобольск Тюменской области пациент свел счеты с жизнью 1 января наступившего года. Следственный комитет региона начал проверку по факту ЧП.
Мужчина находился в реанимационном отделении областной больницы № 3 из-за травмы, полученной накануне, в конце декабря. 1 января он покончил с собой. Что стало причиной рокового поступка, пока неизвестно. «По данной информации проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по Тюменской области.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в городе Озерске Челябинской области онкологический пациент свел счеты с жизнью. Причиной, которую в соцсетях озвучили родственники, стало то, что мужчина не получил вовремя обезболивающее лекарство. В больнице Озерска объяснили его поступок проблемами с психикой.