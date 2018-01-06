В Москве умерла известная телеведущая-врач

Ирина Чукаева — автор и ведущая передачи «Студия «Здоровье» — умерла из-за пневмонии
Заслуженный врач России и телеведущая шоу «Студия «Здоровье» Ирина Чукаева скончалась на 68 году жизни. Женщина умерла в городской больнице Москвы №13 вечером, 5 декабря.
По предварительной информации, смерть наступила в результате осложнений после пневмонии, сообщает «Федеральное агентство новостей». Ирина Чукаева была врачом-кардиологом, Заслуженным врачом России.
Ирина Чукаева — автор и ведущая передачи «Студия «Здоровье», которая выходила на канале «Россия 1» и Общественном телевидении России (ОТР). С 2003 года она заведовала кафедрой поликлинической терапии в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова.