Высокопоставленный силовик Кабардино-Балкарии найден мертвым в кабинете

Смерть наступила от огнестрельного ранения, считают в СКР
Замначальника следственной части Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарскии найден мертвым в своем рабочем кабинете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Силовики проводят доследственную проверку. «По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения», — подчеркнули в ведомстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как писало «URA.RU», ранее в Чечне начальника отделения полиции села Автуры Шалинского района убили на выходе из продуктового магазина. Неизвестный выстрелил силовику в спину, от полученных ранений мужчина скончался.