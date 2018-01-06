Президент Украины Петр Порошенко в рождественском поздравлении призвал население помолиться об украинских военных. Видеообращение главы государства записано в православном храме.
«Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе — вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы», — отметил Порошенко. В записи поздравления приняла участие его семья.
Как писало «URA.RU», ранее президент Украины напомнил, что важнейшей победой 2017 года стало введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. После этого страна сказала «окончательное „прощай“ русской и советской империям», подчеркнул он. На его слова уже отреагировали в Госдуме.