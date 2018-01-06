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07 января 2018
06 января 2018
Главные новости Москвы
21:47  06 января 2018 0

Порошенко в Рождество призвал молиться за украинских военных. ВИДЕО

Семья президента Украины приняла участие в записи поздравленияФото: скриншот видео

Президент Украины Петр Порошенко в рождественском поздравлении призвал население помолиться об украинских военных. Видеообращение главы государства записано в православном храме.

«Где бы мы ни были сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе — вспомним тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив им у Бога здоровья и силы», — отметил Порошенко. В записи поздравления приняла участие его семья.

Как писало «URA.RU», ранее президент Украины напомнил, что важнейшей победой 2017 года стало введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. После этого страна сказала «окончательное „прощай“ русской и советской империям», подчеркнул он. На его слова уже отреагировали в Госдуме.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
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