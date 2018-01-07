Десятки человек пропали при столкновении кораблей у берегов Китая

Ночью 6 января у берегов КНР столкнулись два судна. Согласно последним данным, без вести пропало 32 человека; на танкере, перевозившем 136 тысяч тонн газового конденсата, вспыхнул пожар.
Участниками инцидента стали шедший под панамским флагом из Ирана танкер Sanchi и зарегистрированный в Гонконге сухогруз CF Cristal c 64 тысячами тонн зерна на борту. В числе пропавших 30 граждан Ирана и двое членов экипажа из Бангладеш. Все члены экипажа китайского судна — 21 человек — спасены.
Сейчас на месте ЧП, которое произошло в 160 морских милях к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море, продолжаются поиски пострадавших. Ими занимаются корабли береговой охраны Китая и Южной Кореи, которые поддерживает с воздуха авиация. Ведется расследование обстоятельств происшедшего.