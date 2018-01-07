Сотни уральцев на Рождество оставили без электричества

Свет обещают вернуть к 17:00
В Первоуральске 28 многоквартирных жилых домов остались без электричества. Специалисты обещают устранить аварию к вечеру.
Отключение энергоснабжения произошло на четырех улицах: Советской, Ватутина, проспекте Ильича и Космонавтов, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Причиной ЧП стало повреждение кабеля.
Представитель «Облкоммунэнерго» в Первоуральске уточнил в разговоре с «URA.RU», что на месте работают шесть единиц техники и двадцать человек. Место аварии определено, специалисты предполагают, что к пяти часам вечера свет появится.