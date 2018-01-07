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08 января 2018
07 января 2018
18:37  07 января 2018 4

Самолет ВМС США несколько часов шпионил у побережья Крыма

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Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма (фото из архива)Фото: depositphotos.com © URA.RU

Патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье, 7 января, провел разведку вблизи побережья Крыма. Согласно мониторингу данных западных авиационных ресурсов, операция продолжалась в течение нескольких часов.

Морской разведчик вылетел с авиационной базы Сигонелла на Сицилии, сообщает «Интерфакс». После этого он продолжительное время перемещался над международными водами Черного моря в юго-западном направлении от Севастополя.

С начала года это второй полет американского самолета-разведчика рядом с Крымом, первый был зафиксирован 1 января. Кроме того, 4 и 5 числа разведывательные ВВС Соединенных Штатов совершили полеты на Балтике неподалеку от границ Калининградской области.

Феликс Сорокин
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