Кадыров призвал Европу «остановить безумство США»‍

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал внешнюю политику США. Он считает, что власти страны пытаются создать «горячие точки» рядом с Россией.
«Не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы все полыхало в огне и люди убивали друг друга. Все, что происходило вокруг нашей страны в других государствах, — все рукотворно, инициировано США», — написал он в своем Telegram-канале.
Он обвинил Штаты в «разрушительной геополитической политике» по отношению к Украине, Грузии, Ираку и Ливии. Также Кадыров отметил, что Вашингтон поддерживает оппозицию в Сирии, разжигает гражданскую войну в Иране и признал Иерусалим столицей Израиля.
«Военное безумство США должно быть остановлено», — подчеркнул он. Глава Чечни заявил, что европейские партнеры России должны «выступить единым фронтом против вероломства», иначе ситуация может отразиться и на других странах.
Как писало «URA.RU», ранее Рамзан Кадыров высказал мнение о том, что США готовят «троянского коня» для Ирана. Слова лидера республики стали ответом на заявление американского президента Дональда Трампа о намерении поддержать участников протестных акций в Иране, «когда наступит подходящее время».