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08 января 2018
07 января 2018
21:55  07 января 2018 2

Кадыров призвал Европу «остановить безумство США»‍

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
США «нужны вокруг России горячие точки», утверждает глава ЧечниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал внешнюю политику США. Он считает, что власти страны пытаются создать «горячие точки» рядом с Россией.

«Не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы все полыхало в огне и люди убивали друг друга. Все, что происходило вокруг нашей страны в других государствах, — все рукотворно, инициировано США», — написал он в своем Telegram-канале.

Он обвинил Штаты в «разрушительной геополитической политике» по отношению к Украине, Грузии, Ираку и Ливии. Также Кадыров отметил, что Вашингтон поддерживает оппозицию в Сирии, разжигает гражданскую войну в Иране и признал Иерусалим столицей Израиля.

«Военное безумство США должно быть остановлено», — подчеркнул он. Глава Чечни заявил, что европейские партнеры России должны «выступить единым фронтом против вероломства», иначе ситуация может отразиться и на других странах.

Как писало «URA.RU», ранее Рамзан Кадыров высказал мнение о том, что США готовят «троянского коня» для Ирана. Слова лидера республики стали ответом на заявление американского президента Дональда Трампа о намерении поддержать участников протестных акций в Иране, «когда наступит подходящее время».

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
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