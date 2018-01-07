Табакову стало хуже. Актера перевели на искусственное дыхание

У актера понизилось артериальное давление
Актера Олега Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.
Медики заявили о том, что у артиста понизилось артериальное давление, передает «Рен-ТВ». Сейчас нормальный уровень поддерживают с помощью лекарств.
Как писало «URA.RU» ранее, 6 января заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач РФ Леонид Печатников рассказал, что состояние народного артиста СССР стало существенно лучше, но речь о выписке пока не идет.
Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации Первой градской больницы 27 ноября. По словам Печатникова, он лично курирует нахождение артиста в учреждении.