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08 января 2018
07 января 2018
22:56  07 января 2018 0

Табакову стало хуже. Актера перевели на искусственное дыхание

Аркадий Чернецкий. Екатеринбург, чернецкий аркадий, табаков олег
У актера понизилось артериальное давлениеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актера Олега Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

Медики заявили о том, что у артиста понизилось артериальное давление, передает «Рен-ТВ». Сейчас нормальный уровень поддерживают с помощью лекарств.

Как писало «URA.RU» ранее, 6 января заместитель мэра Москвы по социальным вопросам, заслуженный врач РФ Леонид Печатников рассказал, что состояние народного артиста СССР стало существенно лучше, но речь о выписке пока не идет.

Олега Табакова госпитализировали в отделение реанимации Первой градской больницы 27 ноября. По словам Печатникова, он лично курирует нахождение артиста в учреждении.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
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