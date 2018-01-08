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08 января 2018
07:38  08 января 2018 10

Россию обвинили в подготовке к войне против Европы и НАТО

Тактико-специальное учение
Стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентябряФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия во время прошлогодних военных учений «Запад-2017» готовилась к столкновениям с войсками НАТО на территории Европы, считает командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас. Он заявил немецкому изданию Bild, что Москва симулировала полномасштабную атаку на позиции альянса.

«Маневры не были нацелены только на страны Балтии, это была серия упражнений, охватывавшая район от Заполярья до Черного моря. Масштабы и расстояния существенно превышали заявленные», — приводит слова Терраса «Lenta.ru». До них, как сообщало «URA.RU», об отработке в ходе учений Россией сценария нападения на соседние страны заявили президент Литвы Даля Грибаускайте и глава минобороны Польши Антоний Мачеревич.

Стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября, в них участвовали военнослужащие России и Белоруссии. В маневрах было задействовано до 12,7 тысячи человек, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц другой боевой техники.

Ранее глава эстонского Минюста Урмас Рейнсалу заявил о возможности сноса мемориала Маарьямяэ в столице Эстонии из-за угрозы разрушения, напоминает «Федеральное агентство новостей». Мемориал был установлен в память о Ледовом походе 1918 года. Тогда моряки Балтийского флота переправили из оккупированной немцами Эстонии в российский Кронштадт суда с ценным грузом.

Виктор Дорофеев
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