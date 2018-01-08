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08 января 2018
09:26  08 января 2018 4

Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, сирийские беженцы
Беженцы с Ближнего Востока не смогут получить приют на территории ВенгрииФото: Евгений Ганеев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт в будущем откажется принимать беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Венгерский политик уверен, что массовый приток «мусульманских захватчиков» приведет к формированию «параллельных обществ» внутри Европы.

«Мы считаем, что большое количество мусульман обязательно ведет к параллельным обществам. Мы не рассматриваем этих людей как беженцев, мы видим в них мусульманских захватчиков. Мультикультурализм — всего лишь иллюзия», — цитирует Орбана «Лента.ру».

Орбан также отметил, что обвинения в адрес Будапешта в растрате денег из «фонда сплочения Евросоюза», выделенных на поддержку беженцев, беспочвенны. Премьер-министр Венгрии напомнил, что страна открыла свои рынки для свободной конкуренции и за счет этого соблюла «справедливый баланс» в отношениях с европейскими партнерами.

Ранее стало известно, что США значительно сократили число принимаемых беженцев. В течение 2017 года на территорию Соединенных Штатов въехало всего 29 тысяч человек данной категории. В последний раз страна приняла столь же мало переселенцев в 2002 году из-за последствий теракта 11 сентября, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Макеев
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