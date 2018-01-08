Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт в будущем откажется принимать беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Венгерский политик уверен, что массовый приток «мусульманских захватчиков» приведет к формированию «параллельных обществ» внутри Европы.
«Мы считаем, что большое количество мусульман обязательно ведет к параллельным обществам. Мы не рассматриваем этих людей как беженцев, мы видим в них мусульманских захватчиков. Мультикультурализм — всего лишь иллюзия», — цитирует Орбана «Лента.ру».
Орбан также отметил, что обвинения в адрес Будапешта в растрате денег из «фонда сплочения Евросоюза», выделенных на поддержку беженцев, беспочвенны. Премьер-министр Венгрии напомнил, что страна открыла свои рынки для свободной конкуренции и за счет этого соблюла «справедливый баланс» в отношениях с европейскими партнерами.
Ранее стало известно, что США значительно сократили число принимаемых беженцев. В течение 2017 года на территорию Соединенных Штатов въехало всего 29 тысяч человек данной категории. В последний раз страна приняла столь же мало переселенцев в 2002 году из-за последствий теракта 11 сентября, напоминает «Федеральное агентство новостей».