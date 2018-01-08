Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима. Изменения направлены на повышение уровня безопасности территорий, прилегающих к населенным пунктам, дорожным полосам и железнодорожным путям.
В документе прописан пункт, запрещающий выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. Поправки также запрещают выкидывать горячий шлак, уголь и золу во время движения железнодорожного состава.
«Установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов», — цитирует текст документа телеканал RT.
Владельцы земель теперь обязаны следить за тем, чтобы угодья не зарастали сорной травой. В постановлении указывается, что такие меры позволят повысить защищенность земель и дорог.