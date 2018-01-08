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08 января 2018
12:35  08 января 2018 8

Медведев запретил россиянам выбрасывать окурки из окон машин. Нарушителей ждет штраф

Открытая лицензия от 12.05.2017, костер, пожар, огонь пламя
Российские дороги обезопасят от огняФото: pixabay.com

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима. Изменения направлены на повышение уровня безопасности территорий, прилегающих к населенным пунктам, дорожным полосам и железнодорожным путям.

В документе прописан пункт, запрещающий выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. Поправки также запрещают выкидывать горячий шлак, уголь и золу во время движения железнодорожного состава.

«Установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов», — цитирует текст документа телеканал RT.

Владельцы земель теперь обязаны следить за тем, чтобы угодья не зарастали сорной травой. В постановлении указывается, что такие меры позволят повысить защищенность земель и дорог.

Сергей Макеев
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