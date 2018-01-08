РФ оспорит требование выплатить ЕС 1,4 млрд евро

Россия намерена созвать панель арбитров — независимых экспертов в области международной торговли, — для оспаривания с Стокгольмском арбитраже требования о ежегодных компенсациях Евросоюзу за эмбарго на ввоз свинины. Без решения арбитров никакие меры вводиться не должны.
Российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров ВТО, поэтому претензии Евросоюза в споре об ограничениях на импорт свинины для Москвы непонятны, заявил также глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.
Чиновник пояснил, что 1,39 млрд евро (с ежегодной 15%-й индексацией), которые требует от России Всемирная торговая организация (ВТО), не являются неким одномоментным «штрафом», который придется выплачивать из бюджета. Речь идет об отзыве в этом объеме торговых уступок, предоставляемых России в рамках ВТО. Для этого могут быть повышены пошлины на ввоз российских товаров либо введены ограничения на объем импорта их в страны ЕС, пишет «Экономика сегодня».
Как уже сообщало «URA.RU», в 2014 году из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Европе российские власти запретили ввоз в страну свинины из Дании, Голландии и Германии. В 2016 году эмбарго было пролонгировано на фоне секторальных санкций, наложенных ЕС на Россию на фоне событий в Крыму и на Украине. ВТО признало действия РФ нарушением и направило материалы в международный арбитраж. В Совете Федерации назвали происходящее «беспределом» и предупредили, что Россия может выйти из ВТО из-за избирательного подхода к оценке «санкционной войны».