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08 января 2018
14:18  08 января 2018 0

Звезда «Голоса» закатила скандал из-за «Голубого огонька» на Первом канале

Певицу оставили «за бортом» новогоднего шоуФото: личная страница в Instagram Елены Максимовой

Российская певица Елена Максимова обрушилась с критикой на режиссеров «Первого канала», решившего не включать в финальный вариант «Голубого огонька» выступление артистки. Помимо звезды шоу «Голос» жертвами монтажа стали «Бурановские бабушки», Нина Шацкая и Эльмира Калимуллина.

«Уважающие себя артисты никогда не будут вопить на весь Инстаграм, что их вырезали из эфира Первого канала. Только истеричка Максимова будет визжать об этом, как в последний раз. Ну, правда, обидно. За всех артистов обидно. Особенно, когда это женщины!» — написала певица на своей странице в Instagram.

Артистка отметила, что критикой она, безусловно, подпортила себе дальнейшую карьеру, но «правда дороже». Певица выложила любительскую запись своего выступления в своем официальном сообщество в «ВКонтакте».

Ранее «URA.RU» сообщало о конфликте между Максимом Фадеевым и Аллой Пугачевой. Музыкальный продюсер поинтересовался у своей аудитории изменениями в новогодней программе. В комментариях отметилась и знаменитая певица, посоветовавшая «стареющему неудачнику» перестать «ворчать».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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