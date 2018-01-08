Российская певица Елена Максимова обрушилась с критикой на режиссеров «Первого канала», решившего не включать в финальный вариант «Голубого огонька» выступление артистки. Помимо звезды шоу «Голос» жертвами монтажа стали «Бурановские бабушки», Нина Шацкая и Эльмира Калимуллина.
«Уважающие себя артисты никогда не будут вопить на весь Инстаграм, что их вырезали из эфира Первого канала. Только истеричка Максимова будет визжать об этом, как в последний раз. Ну, правда, обидно. За всех артистов обидно. Особенно, когда это женщины!» — написала певица на своей странице в Instagram.
Артистка отметила, что критикой она, безусловно, подпортила себе дальнейшую карьеру, но «правда дороже». Певица выложила любительскую запись своего выступления в своем официальном сообщество в «ВКонтакте».
Ранее «URA.RU» сообщало о конфликте между Максимом Фадеевым и Аллой Пугачевой. Музыкальный продюсер поинтересовался у своей аудитории изменениями в новогодней программе. В комментариях отметилась и знаменитая певица, посоветовавшая «стареющему неудачнику» перестать «ворчать».