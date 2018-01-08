16:09 08 января 2018 0

Выжившие оказались заблокированы в машинах Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На десятом километре новой трассы Екатеринбург—Тюмень произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись две машины — «Лада» и Kia. Выжившие люди в обоих автомобилях оказались заблокированы.

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще два получили ранения. Спасателям пришлось вскрывать автомобили, чтобы извлечь зажатых в них людей. В «Ладе» полностью срезали крышу.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, дорожная авария произошла 8 января 2018 года в 13.30. В результате ДТП 3 человека погибли и 4 пострадали, из них 2 детей. По предварительным данным, виновницей ДТП стала 20-летняя девушка-водитель иномарки. Она не учла метеорологические условия, машина ушла в занос и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2112 под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП получили смертельные травмы пассажир Kia, водитель и пассажирка «Лады». В больницу Заречного доставлены двое детей-пассажиров ВАЗа. Девочка трех-четырех лет (находилась в детском кресле на переднем пассажирском сиденье) впала в кому; годовалая девочка (находилась в детском кресле на заднем сиденье) получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также госпитализированы водитель иномарки (девушка находится в реанимации) и еще одна пассажирка «Лады».

Личности пострадавших и погибших устанавливаются.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о трагедии поступило в 14:20. ДТП произошло в километре западнее деревни Гагарка Заречного городского округа. В ликвидации последствий аварии были задействованы 3 единицы техники и 10 спасателей.