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Главные новости Курганской области
17:22  08 января 2018 2

В Кургане внедорожник протаранил «скорую», которая везла пациентов в больницу. ФОТО

В машине находились водитель, фельдшер и два пациентаФото: Алексей Зарецкий

Дорожная авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Кургане 8 января. Подробности ДТП «URA.RU» рассказал правозащитник Алексей Зарецкий, который намерен отстаивать права четырех пострадавших.

«Скорая» с проблесковыми маячками ехала по улице Красина, когда её протаранил внедорожник, выехавший с улицы Карла Маркса. В этот момент в спецмашине, кроме водителя и фельдшера, находились два человека, которых везли в больницу. Все четверо получили различные травмы.

О пострадавших во внедорожнике информации нет. В УГИБДД по Курганской области «URA.RU» пообещали предоставить информацию 9 января.

Днем 8 января авария также произошла в Свердловской области. На новом направлении автодороги Екатеринбург—Тюмень столкнулись две легковые машины. Погибли четыре человека, а выживших из заблокированных авто доставали спасатели.

Татьяна Жаткина
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