В Кургане внедорожник протаранил «скорую», которая везла пациентов в больницу. ФОТО

Дорожная авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Кургане 8 января. Подробности ДТП «URA.RU» рассказал правозащитник Алексей Зарецкий, который намерен отстаивать права четырех пострадавших.
«Скорая» с проблесковыми маячками ехала по улице Красина, когда её протаранил внедорожник, выехавший с улицы Карла Маркса. В этот момент в спецмашине, кроме водителя и фельдшера, находились два человека, которых везли в больницу. Все четверо получили различные травмы.
О пострадавших во внедорожнике информации нет. В УГИБДД по Курганской области «URA.RU» пообещали предоставить информацию 9 января.
Днем 8 января авария также произошла в Свердловской области. На новом направлении автодороги Екатеринбург—Тюмень столкнулись две легковые машины. Погибли четыре человека, а выживших из заблокированных авто доставали спасатели.