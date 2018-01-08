Парламентариев застукали на попытках посмотреть порно через служебную сеть

Около 160 запросов в день на просмотр порно поступает с компьютеров и гаджетов, подключенных к сети парламента Великобритании. Как передает The Guardian со ссылкой на отчет Ассоциации по свободе информации, с июня по октябрь 2017 года было зафиксировано более 24 тысяч таких попыток.
Такие данные получены с 8,5 тысячи компьютеров обеих палат парламента и личных устройств, подключенных к сети Wi-Fi парламента, пишут «Известия».
Впрочем, представители парламента Великобритании заявляют, что большинство таких попыток — непреднамеренные. Посмотреть порнофильмы, подключившись к сети парламента, невозможно, так как сайты подобного характера блокируются самой сетью.
Исследование, что смотрят в Интернете парламентарии и члены правительства, потребовалось после того, как на рабочем компьютере заместителя премьер-министра Великобритании Дэмиана Грина нашли порнографические материалы. Грину пришлось уйти в отставку, напоминает телеканал 360.