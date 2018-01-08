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09 января 2018
08 января 2018
17:17  08 января 2018 5

Парламентариев застукали на попытках посмотреть порно через служебную сеть

Интернет. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет, сеть, гаджет, www, world wide web, всемирная паутина, всемирная сеть
Британские депутаты развлекаются на рабочем местеФото: Анна Майорова © URA.RU

Около 160 запросов в день на просмотр порно поступает с компьютеров и гаджетов, подключенных к сети парламента Великобритании. Как передает The Guardian со ссылкой на отчет Ассоциации по свободе информации, с июня по октябрь 2017 года было зафиксировано более 24 тысяч таких попыток.

Такие данные получены с 8,5 тысячи компьютеров обеих палат парламента и личных устройств, подключенных к сети Wi-Fi парламента, пишут «Известия».

Впрочем, представители парламента Великобритании заявляют, что большинство таких попыток — непреднамеренные. Посмотреть порнофильмы, подключившись к сети парламента, невозможно, так как сайты подобного характера блокируются самой сетью.

Исследование, что смотрят в Интернете парламентарии и члены правительства, потребовалось после того, как на рабочем компьютере заместителя премьер-министра Великобритании Дэмиана Грина нашли порнографические материалы. Грину пришлось уйти в отставку, напоминает телеканал 360.

Виктор Жуков
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