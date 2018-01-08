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09 января 2018
08 января 2018
19:19  08 января 2018 1

Умирает звезда «Битвы экстрасенсов». ВИДЕО

Дарья Задохина умирает после 10-летнего периода восстановленияФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Задохина получила тяжелые травмы ног из-за неаккуратности санитара. Девушка сообщила журналистам, что предчувствует скорую гибель.

«Изначально сломанные ноги у меня появились в мае, когда я упала с пандуса, который неправильно установили у магазина. В октябре мальчик, которого я наняла для ухода, не справился со мной, уронил», — рассказала Задохина в беседе со «Стархитом». Она пояснила, что кости не срослись и появилась дополнительная трещина.

Девушка говорит, что, помимо этого, у нее переломы голени и стоп, сотрясение мозга, ослеп левый глаз, ушибы мягких тканей шейного отдела, смещена титановая пластина. Задохина старается морально держаться, но признается, что «с физикой справиться не смогу».

В 2007 году после страшной аварии девушка оказалась прикована к инвалидному креслу. На передаче «Битва экстрасенсов» она просила помощи у магов, чтобы понять, что стало причиной бед, которые на нее обрушились. Девушка почти восстановилась после аварии, но несчастный случай снова лишил ее шанса на нормальную жизнь. Из родственников у Дарьи только мама-пенсионер.

В 2015 году Задохина стала героем новостей после того, как на своем розовом «Ягуаре» сбила жениха своей подруги. Записи с камер видеонаблюдения попали в руки журналистов.

Иван Антонов
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