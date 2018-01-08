Убийц балалаечника Надежды Бабкиной ищут среди бомжей

Балалаечника театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, 41-летнего Дмитрия Калинина, могли убить бомжи. Об этом заявили следователи СКР.
Как стало известно «МК», покойный перестал выходить на связь с родными и друзьями в конце декабря. Последний раз его видели 27 декабря на Садовой-Черногрязской улице. 30 декабря около пяти вечера его тело нашли бездомные недалеко от Садового кольца. Калинин лежал под пешеходным мостом через железнодорожные пути. У него обнаружили два ножевых ранения в области груди. Ценные вещи и документы были при убитом.
Издание приводит слухи, согласно которым у Дмитрия были проблемы с женой-пианисткой. Однако друзья отмечают, что музыкант вряд ли бы стал выпивать с посторонними людьми.
Дмитрий был участником группы «После 11». Его отмечали как талантливого дирижера и балалаечника. Многие знали его под псевдонимом CrazyBalalaika. С 2003 года Калинин работал в театре «Русская песня».