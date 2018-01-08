{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
09 января 2018
08 января 2018
23:01  08 января 2018 0

Убийц балалаечника Надежды Бабкиной ищут среди бомжей

Форум ОНФ. Подведение итогов по всем темам. Москва , бабкина надежда
Калинин работал в театре «Русская песня» с 2003 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Балалаечника театра «Русская песня» Надежды Бабкиной, 41-летнего Дмитрия Калинина, могли убить бомжи. Об этом заявили следователи СКР.

Как стало известно «МК», покойный перестал выходить на связь с родными и друзьями в конце декабря. Последний раз его видели 27 декабря на Садовой-Черногрязской улице. 30 декабря около пяти вечера его тело нашли бездомные недалеко от Садового кольца. Калинин лежал под пешеходным мостом через железнодорожные пути. У него обнаружили два ножевых ранения в области груди. Ценные вещи и документы были при убитом.

Издание приводит слухи, согласно которым у Дмитрия были проблемы с женой-пианисткой. Однако друзья отмечают, что музыкант вряд ли бы стал выпивать с посторонними людьми.

Дмитрий был участником группы «После 11». Его отмечали как талантливого дирижера и балалаечника. Многие знали его под псевдонимом CrazyBalalaika. С 2003 года Калинин работал в театре «Русская песня».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров