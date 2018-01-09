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09 января 2018
09:41  09 января 2018 6

Секретный американский спутник упал в океан

Ракета-носитель была запущена на мысе Канаверал в штате ФлоридаФото: скрин видео RT

Появилась информация о потере связи с секретным спутником Zuma правительства США, который стартовал накануне вместе с ракетой-носителем Falcon 9. Компания SpaceX не подтвердила, что запуск прошел успешно.

«Мы не комментируем (выполнение) миссий такого рода. Между тем на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально», — приводит сообщение представителя SpaceX RT. Не исключено, что спутник, не достигнув расчетной орбиты, сломался и рухнул в океан.

Ракета-носитель со спутником была запущена корпорацией SpaceX Илона Маска 8 января в четыре часа утра по московскому времени в штате Флорида. Через восемь минут после старта многоразовая первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю, писало «URA.RU». Отмечается, что назначение спутника неизвестно.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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