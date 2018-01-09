В челябинском облизбиркоме заняли последнюю вакансию

Романов занял вакансию, ставшую свободной после ухода Макаровой
Членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса назначен Денис Романов. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.
Романов занял вакансию, ставшую свободной после ухода Натальи Макаровой. Как сообщили «URA.RU» в облизбиркоме, Денис Романов трудится менеджером в ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод», дочернего предприятия Магнитогорского металлургического комбината. Ранее работал в управлении информации и общественных связей ОАО «ММК».
Наталья Макарова сложила с себя полномочия в конце декабря 2017 года. В состав облбизбиркома она входила по губернаторской квоте.