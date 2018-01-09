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09 января 2018
10:02  09 января 2018 1

В Москву вернулся зловонный запах. Спасатели ответили на жалобы горожан

Негры,зажатый нос, вонь, смог, зажатый нос, вонь, запах, зажатый пальцами нос
Москвичи с 8 декабря жалуются на вонь в столицеФото: depositphotos.com © URA.RU

Москвичи снова жалуются на запах сероводорода в воздухе. В пресс-службе МЧС России рассказали журналистам, что за 8 января ведомство приняло пять обращений от жителей столицы и Московской области.

Как сообщили ТАСС в МЧС, специалисты отреагировали на каждую жалобу и провели дополнительный анализ атмосферного воздуха с помощью передвижных лабораторий. «Превышений значений предельно допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено», — сказал изданию сотрудник пресс-службы.

Жалобы жителей Москвы и Московской области на запах сероводорода поступают с 8 декабря. Источником вони эксперты называют полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе. Там уже ведутся работы по дегазации, пробурено 55 скважин. Генеральный директор компании «Экоком» Оливер Кайзер сообщил, что в конце января после оптимизации системы экстренной дегазации полигона 90% газа будет утилизироваться, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Виктор Дорофеев
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