Москвичи снова жалуются на запах сероводорода в воздухе. В пресс-службе МЧС России рассказали журналистам, что за 8 января ведомство приняло пять обращений от жителей столицы и Московской области.
Как сообщили ТАСС в МЧС, специалисты отреагировали на каждую жалобу и провели дополнительный анализ атмосферного воздуха с помощью передвижных лабораторий. «Превышений значений предельно допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено», — сказал изданию сотрудник пресс-службы.
Жалобы жителей Москвы и Московской области на запах сероводорода поступают с 8 декабря. Источником вони эксперты называют полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе. Там уже ведутся работы по дегазации, пробурено 55 скважин. Генеральный директор компании «Экоком» Оливер Кайзер сообщил, что в конце января после оптимизации системы экстренной дегазации полигона 90% газа будет утилизироваться, пишет сайт «Подмосковье сегодня».