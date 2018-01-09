«АвтоВАЗ» с Нового года поднял цены на машины

Завод впервые за полтора года поднял цены на машины
Волжский автозавод опубликовал новые прайс-листы на свои автомобили. Продукция «АвтоВАЗа» с Нового года стала дороже.
Цена седана Lada Vesta в базовой комплектации поднялась на 3,2%, Lada Granta подорожала на 1,6%, сообщает Life.ru. Это первое обновление цен за полтора года — в прошлый раз цены на модели «АвтоВАЗа» менялись в мае 2016.
Ранее эксперты посоветовали поспешить с покупкой автомобиля в этом году. По их мнению, цены на российские модели вырастут на 8-10% из-за удорожания комплектующих. При этом индексация будет проводиться поэтапно с «шагом» в 2-3%.