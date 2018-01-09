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Главные новости Тюменской области
13:36  09 января 2018 0

В Тюмени создадут логистический комплекс по экспресс-доставке товаров из Европы и Китая

Он сможет обрабатывать более 50 тысяч заказов в деньФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени, на территории индустриального парка «ДСК-500», построят логистический комплекс для интернет-магазинов и организаций электронной торговли. Таким образом региональное правительство ответило на призыв губернатора Владимира Якушева по формированию портфеля новых инвестиционных проектов.

Комплекс будет предоставлять полный спектр логистических услуг для предприятий интернет-торговли. Оборудовать его планируется по последним технологиям, включая роботизированные склады и использование блокчейн-решений, сообщает пресс-служба Агентства инфраструктурного развития Тюменской области. Согласно проекту, хаб сможет обрабатывать свыше 50 тысяч заказов в день и создаст 400 новых рабочих мест.

Инвесторами проекта станут компании из России, Китая и Европы во главе с фондом FinShi Capital. В том числе участие в нем планирует принять компания Cainiao, являющаяся логистической «дочкой» группы китайского интернет-магазина Alibaba. Реализация проекта намечена на 2019 год.

О необходимости разработки новых инвестиционных проектов губернатор Якушев заявил на заседании регионального правительства в декабре, подводя итоги года. Он отметил, что реализация существующих концепций в 2018 году выйдет на завершающуюся стадию и для того, чтобы сохранить динамику развития региона, необходимо начать разрабатывать новые перспективные направления.

Виктор Жуков
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