Из-за новогодних застолий ежегодно умирают 18 тысяч россиян

12:50 09 января 2018 2

Эксперт связал рост смертности с алкоголем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Январь в России остается самым гибельным месяцем, следует из данных статистики. Смертность в начале года в среднем выше на 18 тысяч человек по сравнению с другими месяцами.

«Главное содержание всенародных праздников — веселье, тоже всенародное. Но у праздников есть и негативные составляющие, одно из них — рост смертности», — цитирует Life автора исследования, эксперта в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики Александра Немцова. Он проанализировал данные о смертности с 2004 по 2016 год и пришел к выводу, что 18 090 смертей — это среднее превышение январей над остальными месяцами для 2004—2016 годов. По мнению Александра Немцова, январский рост смертности прежде всего связан с новогодними застольями и алкоголем.

«В январе наблюдается также значительный прирост алкогольных психозов в ряде крупных городов и регионов страны (Архангельск, Москва, Екатеринбург, Чита и Крым). При этом январь — один из самых холодных месяцев, люди болеют и умирают закономерно больше. Об этом, конечно, нельзя забывать. Однако при очень высокой заболеваемости гриппом смертность при этом заболевании в январе сравнительно невелика», — пишет Немцов.

Также в праздничные дни совершается достаточно много бытовых убийств, которые происходят во время пьяных застолий. Эксперт считает, что спасти ситуацию сможет сокращение праздничных дней. По данным ассоциации наркологов России, среднестатистический россиянин выпивает ежедневно рюмку водки. Если он откажется от половины рюмки, то каждый год страна будет экономить 56 млрд бюджетных денег. Примерно столько стоит космический корабль «Федерация», который Роскосмос собирается отправить в полет в 2022 году.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», Минздрав России прогнозирует к 2025 году увеличение средней продолжительности жизни россиян до 76 лет. В рамках государственной программы намерены добиться снижения смертности в России до 380 случаев на 100 тысяч населения.