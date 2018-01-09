13:04 09 января 2018 1

На борту возникли проблемы с электропроводкой Фото: Сергей Леонов © URA.RU

На борту пассажирского Боинга, летевшего рейсом Екатеринбург — Москва, произошло замыкание проводки. Сейчас самолет находится в аэропорту Шереметьево, пассажиры эвакуированы.

«Перед посадкой в Шереметьево самолета „Боинг-737“ стюардессы обнаружили искрение и дым на потолке в салоне, перед дверью в кабину пилотов, и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром. Однако через некоторое время проводка вновь начала искрить и бортпроводникам пришлось вновь применять огнетушители», — цитирует «Интерфакс» одного из очевидцев.

Несмотря на нештатную ситуацию, посадка прошла благополучно. После приземления борт был отстранен от дальнейших полетов до выяснения причин неполадок.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о другом инциденте, произошедшем на борту лайнера, летевшего из Сургута в Москву. На кухне самолета из-за скачка напряжения сломалась печь. Airbus совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.