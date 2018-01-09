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Главные новости Курганской области
15:07  09 января 2018 0

Оскандалившийся курганский священник публично просит покаяния у митрополита. ФОТО

Православная ярмарка Курган, отец владимир дедов
Владимиру Дедову запрещено облачаться в рясу и вести богослуженияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Запрещенный протоиерей Владимир Дедов публично просит покаяния за клевету у правящего архиерея. Письмо на четырех страницах он лично передал в редакцию «URA.RU». За непослушание и публичные высказывания против курганского митрополита Иосифа Владимир Дедов был понижен в чине, а затем и вовсе отстранен от богослужений в церкви.

В письме Владимир Дедов отмечает, что причиной произошедшего стал не митрополит Иосиф, а его «каноническая безграмотность» и незаметно выросшие в нем с годами «гордыня и самолюбие». Он отмечает, что благотворители ошибочно считали его «хозяином» построенной под его руководством церкви в курганском поселке Рябково. «Священник, вышедший из-под подчинения правящему архиерею — это как бы труба, отстыковавшаяся от основного трубопровода: труба есть, а воды в ней нет», — пишет Дедов.

Он сожалеет что воспринял в штыки свое понижение и перевод в Свято-Троицкую церковь Кургана. «Вместо того, чтобы одуматься, я обратился к помощи своих светских знакомых и благотворителей, представил им произошедшее в превратном ключе», — говорится в письме запрещенного протоиерея.

Ранее Владимир Дедов уже просил прощения у митрополита Курганского и Белозерского Иосифа. Однако не получил, как ожидал, снятия запрета, потому спустя всего четыре дня он обрушился с новыми обвинениями в адрес митрополита Иосифа. «Тогда в состоянии обиды и по гордыне мне все виделось превратно», — отмечает Дедов. Он пояснил, что новая инициатива вызвана решением Общецерковного суда Русской православной церкви. Приговор Дедову был оглашен в конце 2017 года. В завершение письма запрещенный протоиерей просит прощения не только у митрополита, но и у всех прихожан.

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Письмо Владимир Дедов лично принес в редакцию Фото Татьяны Жаткиной

Владимир Дедов уточнил в разговоре с корреспондентом агентства, что намерен в ближайшее время обойти все СМИ региона.

Это не единственный скандал, который в прошлом году был связан с деятельностью православной церкви в регионе. Жители неоднократно жаловались на грубость священников.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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