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09 января 2018
15:13  09 января 2018 0

СМИ: Роспотребнадзор призвал убавить солнечный свет в новостройках

Стройка. Челябинск, жилье, новостройка, стройка, строитель, закат
Изменение в первую очередь касается квартир в МосквеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России готовится новая редакция санитарных норм для проектирования многоквартирных домов. Как стало известно журналистам, Роспотребнадзор намерен сократить требования по инсоляции помещений, что может привести к вспышке различных заболеваний.

По новым нормам, разрабатываемым в ведомстве, требование по проникновению прямых солнечных лучей в квартиры предлагается сократить на два месяца. Если в советское время был утвержден стандарт, по которому инсоляция должна быть не менее двух часов в сутки с марта по сентябрь — будет с апреля по август. Изменение касается прежде всего московской агломерации и вводится в связи с желанием девелоперов уплотнить застройку, сообщает «Федеральное агентство новостей». Как отмечают специалисты, россияне и так страдают из-за недостатка солнца, новые правила усугубят проблему и могут вызвать серьезные заболевания у жителей городов.

В Роспотребнадзоре опровергают информацию о новом стандарте. «Проект СанПиН… не содержит норм по инсоляции и естественной освещенности, отличных от действующих санитарных требований», — цитирует пресс-службу ведомства телеканал 360. При этом специалисты заявляют, что термин «инсоляция» подразумевает освещение прямыми солнечными лучами. Но если заменить его на международный стандарт, требующий лишь наличия естественного освещения в течение определенного периода времени, то принципиально ничего не поменяется.

Игорь Чукреев
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