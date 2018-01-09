СМИ: Роспотребнадзор призвал убавить солнечный свет в новостройках

В России готовится новая редакция санитарных норм для проектирования многоквартирных домов. Как стало известно журналистам, Роспотребнадзор намерен сократить требования по инсоляции помещений, что может привести к вспышке различных заболеваний.
По новым нормам, разрабатываемым в ведомстве, требование по проникновению прямых солнечных лучей в квартиры предлагается сократить на два месяца. Если в советское время был утвержден стандарт, по которому инсоляция должна быть не менее двух часов в сутки с марта по сентябрь — будет с апреля по август. Изменение касается прежде всего московской агломерации и вводится в связи с желанием девелоперов уплотнить застройку, сообщает «Федеральное агентство новостей». Как отмечают специалисты, россияне и так страдают из-за недостатка солнца, новые правила усугубят проблему и могут вызвать серьезные заболевания у жителей городов.
В Роспотребнадзоре опровергают информацию о новом стандарте. «Проект СанПиН… не содержит норм по инсоляции и естественной освещенности, отличных от действующих санитарных требований», — цитирует пресс-службу ведомства телеканал 360. При этом специалисты заявляют, что термин «инсоляция» подразумевает освещение прямыми солнечными лучами. Но если заменить его на международный стандарт, требующий лишь наличия естественного освещения в течение определенного периода времени, то принципиально ничего не поменяется.