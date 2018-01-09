Дональда Трампа заподозрили в незнании американского гимна
Американского президента заподозрили в незнании национального гимна. Поводом стало видео компании BBC, на котором запечатлено, как Дональд Трамп исполняет гимн «Знамя, усыпанное звездами» во время игры университетского чемпионата по футболу в Атланте.
На этом ролике видно, как президент США держит правую руку на сердце и поет, запинаясь и невпопад двигая губами, пишет издание Life.
За несколько часов до этого Трамп написал в своем Twitter патриотичное сообщение, отмечает телеканал 360: «Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали наш национальный гимн».