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09 января 2018
14:55  09 января 2018 2

На Урале скончался один из создателей ракетно-ядерного щита России

В последние годы Евгений Аврорин работал в СнежинскеФото: uk.wikipedia.org

В компании «Росатом» сообщили о смерти российского физика-ядерщика, разработчика ядерных зарядов Евгения Аврорина. Прощание с академиком пройдет 12 января в Снежинске, где он работал в последние годы

«Сегодня не стало Евгения Николаевича Аврорина. Это очень тяжелая утрата не только для снежинского ядерного центра, но и для всей атомной отрасли», — цитирует РИА «Новости» сотрудника пресс-службы корпорации «Росатом». Причиной смерти называют онкологическое заболевание. Как отмечает Life, лечение Аврорин проходил челябинском онкодиспансере. Туда же ученого доставили и за несколько дней до смерти, когда его состояние ухудшилось, однако врачи оказалось бессильны. Аврорину было 85 лет.

Аврорин в 1954 году окончил МГУ, после чего получил назначение в Конструкторское бюро — 11, где участвовал в разработке термоядерного заряда принципиально новой конструкции. С 1955 года работал в НИИ-1011. В 1957 году под его научным руководством был проведен первый отечественный физический опыт, позволивший получить важную информацию о свойствах процессов в экстремальных условиях, напоминает телеканал RT.

Аврорин считался одним из создателей ракетно-ядерного щита России. Он посвятил свою жизнь развитию ядерно-оружейного комплекса нашей страны и поиску мирного применения атома.

Игорь Чукреев
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