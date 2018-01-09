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10 января 2018
09 января 2018
16:38  09 января 2018 1

«Нелюбовь» Звягинцева поборется за престижную кинопремию с драмой Анджелины Джоли

Кинофестиваль Артхаус. Звягинцев. Челябинск., звягинцев андрей
Фильм Звягинцева номинирован на премию Британской академии кино и телевизионных искусствФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Кинолента поборется за звание лучшего фильма на иностранном языке и будет соперничать с работой Пола Верховена «Она» и фильмом Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее картина Андрея Звягинцева уже была признана лучшей на Неделе российского кино в Великобритании — тогда «Нелюбовь» получила сразу три награды, отмечает «Русская планета». Этот фильм также позволил Звягинцеву одержать победу на 35-м международном смотре на кинофестивале в Мюнхене, а в декабре «Национальная служба новостей» сообщала, что фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Дарья Корчак
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