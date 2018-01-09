17:32 09 января 2018 1

Если верить бизнес-элите — нет скучнее места для празднования Нового года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самым скучным местом для встречи Нового года в Екатеринбурге оказался отель «Хайятт Ридженси». Своими впечатлениями с «URA.RU» поделились вышедшие с новогодних каникул бизнесмены. Праздник с 31 декабря на 1 января они с женами и семьями отмечали в ресторане Cucina.

«Поставили столики, еда, сиди и болтай со своими, ни музыки тебе, никакого мало-мальского развлечения — просто еда и питье. Все так радовались, когда на 10 минут включили телевизор, но потом снова выключили и снова стало скучно. Хочешь развлечься, потанцевать — иди в „Файрсайд“ [Fireside — бар отеля Hyatt Regency], а там на входе будь добр еще пятерку заплати — предприимчиво, ничего не скажешь. В прошлом году веселее было, почему в этот раз так — не знаю, пожалел, что пошел, также и дома мог посидеть, пиццу заказать», — возмутился один из бизнесменов. Более искушенные их коллеги, участвовавшие в беседе, впрочем, тут же уточнили, что «это европейский стиль и там везде так».

Впрочем, в анонсах самого отеля вечер 31 декабря в ресторане Cucina действительно предполагал «ужин в кругу семьи за душевными беседами с бокалом игристого вина в элегантном интерьере», тогда как бар Fireside обещал «зажигательную вечеринку с хитами от резидентов Fireside и караоке afterparty».

Связаться с пиар-отделом отеля Hyatt Regency сегодня не вышло: «отвечающая на все вопросы прессы Дарья» оказалась недоступна для комментария.