{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,05
Динамика за 2 недели
Евро 68,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 января 2018
08 января 2018
07 января 2018
Главные новости Свердловской области
17:32  09 января 2018 1

Элита назвала скучнейшее место для встречи Нового года в Екатеринбурге

Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , герб свердловской области, герб СО, законодательное собрание со, отель хайят, отель hyatt, флаг россии
Если верить бизнес-элите — нет скучнее места для празднования Нового годаФото: Анна Майорова © URA.RU

Самым скучным местом для встречи Нового года в Екатеринбурге оказался отель «Хайятт Ридженси». Своими впечатлениями с «URA.RU» поделились вышедшие с новогодних каникул бизнесмены. Праздник с 31 декабря на 1 января они с женами и семьями отмечали в ресторане Cucina.

«Поставили столики, еда, сиди и болтай со своими, ни музыки тебе, никакого мало-мальского развлечения — просто еда и питье. Все так радовались, когда на 10 минут включили телевизор, но потом снова выключили и снова стало скучно. Хочешь развлечься, потанцевать — иди в „Файрсайд“ [Fireside — бар отеля Hyatt Regency], а там на входе будь добр еще пятерку заплати — предприимчиво, ничего не скажешь. В прошлом году веселее было, почему в этот раз так — не знаю, пожалел, что пошел, также и дома мог посидеть, пиццу заказать», — возмутился один из бизнесменов. Более искушенные их коллеги, участвовавшие в беседе, впрочем, тут же уточнили, что «это европейский стиль и там везде так».

Впрочем, в анонсах самого отеля вечер 31 декабря в ресторане Cucina действительно предполагал «ужин в кругу семьи за душевными беседами с бокалом игристого вина в элегантном интерьере», тогда как бар Fireside обещал «зажигательную вечеринку с хитами от резидентов Fireside и караоке afterparty».

Связаться с пиар-отделом отеля Hyatt Regency сегодня не вышло: «отвечающая на все вопросы прессы Дарья» оказалась недоступна для комментария.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров