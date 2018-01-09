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10 января 2018
09 января 2018
18:07  09 января 2018 4

Последнего представителя команды Ливанова увольняют из Минобрнауки

Форум
Все заместители экс-министра Дмитрия Ливанова покинули свои постыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последний заместитель экс-министра образования и науки Дмитрия Ливанова — Людмила Огородова покинет свой пост. Она курировала многомиллиардный проект развития вузов «5-100», к которому были замечания у сменившей Ливанова Ольги Васильевой, — сообщает РБК со ссылкой на свои источники в правительстве.

Официальное распоряжение правительства будет подписано в ближайшие две недели, уточнил собеседник издания. Огородова была назначена на должность заместителя Миноборнауки в конце августа 2013 года и курировала департамент государственной политики в сфере высшего образования, в том числе проект «5-100» стоимостью 43,5 млрд руб. Одна из его целей — ввести пять отечественных университетов в сотни лучших вузов мира трех международных рейтингов. Проект раскритиковала нынешний глава Минобрнауки Ольга Васильева. По данным РБК, 60-летняя Огородникова уйдет по собственному желанию. Уже известна ее новая должность: она станет заместителем губернатора Томской области по социальным вопросам.

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Ольга Васильева стала министром образования в августе 2016 года. Комментируя свое назначение на должность, она заявила, что ощутила «божествование». Васильева сразу сменила трех заместителей — Александра Климова, Екатерину Толстикову и Александра Повалко. Они курировали проведение конкурсных процедур, информационную политику, кадровую политику, имущество и финансовые вопросы.

Один из самых непопулярных российских политических фигур — Дмитрий Ливанов — был назначен на пост министра образования и науки в 2012 году. Ливанов стал верным продолжателем курса предыдущего главы Минобразования Андрея Фурсенко. При Ливанове в школах и вузах утвердилась «палочная» система. На фоне снижения интеллектуального уровня детей и молодежи бюрократия в учебных заведениях выросла в несколько раз. Вместо реального увеличения зарплатного фонда чиновники Минобразования вынуждали вузы сокращать преподавательский состав, напоминает «Русская планета».

Рита Теркина
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