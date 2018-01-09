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10 января 2018
09 января 2018
18:47  09 января 2018 0

Экс-гендиректор «Мегафона» выкупил СТС и «Муз-ТВ» у Усманова

Усманов Алишер , усманов алишер
Алишер Усманов продал ЮТВ соседу по списку ForbesФото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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Бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин выкупил у Алишера Усманова контрольный пакет (58,29%) головной компании телевизионного холдинга ЮТВ, теперь Таврин владеет 100%-ным пакетом акций, сообщает «Интерфакс». Стоимость сделки стороны не раскрывают.

О планах консолидировать телевизионный холдинг Таврин сообщил 13 декабря. Он высказал благодарность Усманову и пояснил, что сделка является для него важным этапом реализации личной инвестиционной стратегии.

Холдинг ЮТВ был создан на базе медиаактивов Таврина и Усманова. Компания владеет каналом «Ю» и «Муз-ТВ», а также долей в канале Disney. Кроме того, холдингу принадлежит 75% в СТС Media (управляет российскими каналами СТС, «Домашний», «Че» (прежнее название — «Перец»), СТС Love).

Алишер Усманов и Иван Таврин входят в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В последнем рейтинге Усманов занимает 5-е место с состоянием 15,2 млрд долларов, Таврин — 199-е место с 500 млн долларов.

Артем Косых
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