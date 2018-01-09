18:35 09 января 2018 0

Максим Топилин предположил, что зарплата россиян вырастет на 4% Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин пообещал, что зарплаты россиян уже в этом году вырастут на 4%. При этом он выразил опасения, что из-за четырех субъектов могут случиться сбои.

По словам Топилина, деньги на повышение зарплат не заложили в свои бюджеты Пермский край, Еврейская автономная область, Северная Осетия и Тыва. «Это ответственность губернаторов, они обязаны были средства предусмотреть», — подчеркнул Топилин в интервью «Российской газете».

По словам министра зарплаты россиян будут расти за счет повышения МРОТ и увеличения фондов оплаты труда бюджетным учреждениям. По его предположению, рост зарплат составит не менее 4%.

Ранее Топилин огласил список мер, направленных на преодоление бедности в России. По его словам, с этой проблемой помогут справиться рост минимального размера оплаты труда, а также применение других социально-экономических и демографических мер, писала «Национальная служба новостей». По оценкам главы министерства, в ближайшие шесть-семь лет общее число людей с доходами ниже прожиточного минимума уменьшится с 13% до 7%.