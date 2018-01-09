Власти знали о грядущем обрушении дома в Перми, но отказались его расселять. ФОТО

19:48 09 января 2018 0

Пермяки долгие годы в страхе находились в этом доме, но другого варианта жилья у них не было Фото предоставлено читателем

В Перми жителями «треснувшего» дома активно занялись чиновники мэрии. Как стало известно «URA.RU», одну семью поселили на восьмом этаже в здании без лифта, а другая в ближайшее время станет бездомной.

Накануне в Мотовилихинском районе Перми из двухэтажного дома по улице Смирнова, 25 были экстренно эвакуированы все жители, никто не пострадал. Причина вызова сотрудников МЧС — трещина в стене. Дом давно был признан аварийным, построен он еще в позапрошлом веке (в 1825 году).

Известно, что чиновники давно знали об угрозе обрушения дома. О плачевном состоянии здания «URA.RU» сообщало еще в начале ноября. Пермяк, отец-одиночка двоих детей Василий Кузьмин (сам он ранее жил в соседнем доме) рассказал, что второй этаж в доме держится только на печке, которая и сама уже треснула.

На суде, где Кузьмин доказывал свое право на временное жилье (его квартира вообще сгорела), были озвучены удивительные факты: еще в октябре 2006 года администрация Перми издала постановление об изъятии жилья в 14 домах по улицам Смирнова и Зенкова, включая указанное здание. Для расселения были выделены бюджетные средства, на которые власти приобрели 19 помещений (на общую сумму 15 млн 35 тысяч рублей). Переездом пермяков в новые квартиры занималось агентство недвижимости «Мотовилиха». В ответах прокуратуры указано, что граждане были расселены до 3 апреля 2006 года и каких-либо претензий не предъявляли. Однако на сегодняшний день в ряде домов, перечисленных в постановлении администрации, по-прежнему живут люди.

В ответ на запрос «URA.RU» пресс-служба мэрии сообщала, что жителей этих опасных домов действительно планировалось расселить для реализации проекта по строительству дороги, соединяющей центр Мотовилихинского района с микрорайоном Висим. «Проведено частичное расселение граждан, проживающих в домах, попадающих в зону строительства дороги. Работа продолжается», — утверждали в администрации.

Пенсионерка и инвалид Валерия Полыгалова, которую эвакуировали из «треснувшего» дома вместе с сыном, дочерью и внуком, рассказала «URA.RU», что семье сейчас предоставили временное жилье в маневренном фонде. Но поселили людей на восьмом этаже, при этом в здании не работает лифт. «Я просто не могу спускаться и снова подниматься на восьмой этаж. Наверное, в ближайшее время нам придется переехать к знакомой», — говорит женщина.

В пресс-службе администрации города теперь сообщили, что «треснувший» жилой дом является частным, поэтому не может быть расселен за счет бюджета. Действительно была угроза обрушения. Одной семье (четыре человека), члены которой являются собственниками жилья, экстренно было предоставлено помещение маневренного фонда на восьмом этаже.

«Если семье будет и в дальнейшем необходимо предоставление маневренного фонда и будет предоставлен необходимый пакет документов, подтверждающий право на его получение, специалисты управления жилищных отношений подберут жилое помещение на нижних этажах», — добавили в мэрии. Причины неисправности лифта (если это так), власти не пояснили.

Также в доме находилась еще одна семья из четырех человек. По решению суда она не имеет права там проживать. Администрация Перми совместно с отделом полиции и службой судебных приставов намерена решать вопрос о принудительном выселении людей.