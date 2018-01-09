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10 января 2018
09 января 2018
22:02  09 января 2018 2

В России обложат налогом сигаретные пачки и пепельницы

Бар. Нижневартовск, курение, сигарета, пепельница
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮФото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Минприроды РФ Сергей Донской предложил ввести обязательный утилизационный сбор для пепельниц и упаковок сигарет. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Министр пр?едложил расширить перечень отходов для обязательной утилизации. «Туда (в перечень) не только отходы попадут, но, я думаю, и пепельницы… Упаковка от сигарет попадает, а все остальное — через ужесточение административной ответственности за то, что ты этот окурок выбросил», — отметил министр, пояснив, что меры необходимы, чтобы окупить строительство новых полигонов, так как действующих не хватает.

В октябре 2017 года Минздрав опубликовал проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу». В нем предложили ввести для производителей табака экологический налог на сигареты, включая окурки. Затем на проблему обращал внимание и специальный представитель президента по экологии Сергей Иванов. Он указывал, что один окурок разлагается 12 лет.

Как ранее сообщало «URA.RU», 30 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима. Документ, в частности, запретил выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей.

Артем Косых
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