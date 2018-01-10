В Польше украинцев заставили носить спецодежду в цветах национального флага

На заводе под Варшавой украинцам выдали спецодежду в цвет национального флага: синие брюки и желтые рубашки. Форма отличается от той, которую носят остальные сотрудники предприятия. На нарушение обратил внимание уполномоченный по правам человека в Польше.
Признаки сегрегации по национальному признаку омбудсмен Адам Боднар обнаружил на предприятии Lindab, выпускающем кровельные материалы. На заводе работает около 200 человек, из которых 40 — украинцы. Последних, по словам уполномоченного, руководство заставило носить синие брюки с желтыми рубашками, в то время как остальной персонал носит одежду различных цветов в зависимости от своей специализации, сообщает Nation News.
В самой компании отрицают факт сегрегации. По словам руководства завода, желтые рубашки украинцам выданы лишь для того, чтобы отличать сотрудников, не говорящих на польском, пишет «Федеральное агентство новостей».