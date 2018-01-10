Благотворительный фонд Максаковой ликвидировали по решению суда

В России ликвидировали астраханский общественный благотворительный фонд экс-депутата Госдумы и оперной певицы Марии Максаковой: данные о нем исключили из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение суда о ликвидации вступило в законную силу 8 ноября.
Обе стороны согласились с вердиктом, сообщил представитель Кировского районного суда Астрахани. Исковое заявление регионального управления Минюста РФ с требованием закрыть фонд суд принял к рассмотрению еще в начале ноября 2017 года, а в конце месяца принял решение о его ликвидации, пишут «Дни.ру». Отмечается, что благотворительный фонд Максаковой был создан в 2010 году для помощи талантливым молодым исполнителям, сохранения и развития культуры региона, проведения тематических мероприятий.
Ранее «URA.RU» сообщало, что оперная певица бросила разбитого инсультом отца. Она совсем не выходит на связь с родственниками. Также стало известно, что Максакова, наряду с Биланом, возглавила рейтинг популярности в «Яндексе». Как отмечает «Национальная служба новостей», список составлен по запросам пользователей российского поисковика в 2017 году.