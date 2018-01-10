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Главные новости Челябинской области
18:21  10 января 2018 0

Власти Челябинской области прокомментировали свои позиции в рейтинге «Петербургской политики»

Заседание правительства при участии губернатора Челябинской области. Челябинск, дубровский борис
Позиции Бориса Дубровского в рейтингах разнятсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин прокомментировал «URA.RU» новый рейтинг «Петербургской политики», в котором Южный Урал находится в списке регионов со слабой устойчивостью. Речь идет об итогах декабря.

«Обращает на себя внимание, что в качестве негатива указан арест депутата гордумы Челябинска Андрея Пязока и нападение на мирового судью в Еманжелинске, — говорит „URA.RU“ Федечкин. — История с судьей, это — вопрос к правоохранительным органам. К тому же, насколько мне известно, нападавшего поймали, что говорит о достаточно эффективной работе силовых структур».

Что касается Пязока, то в истории с дольщиками «Речелстроя», владельцем которого является депутат, Дмитрий Федечкин напомнил о жесткой позиции Дубровского в решении данного вопроса. Вопросам достройки микрорайона «Чурилово Lake City» областные власти занимаются с лета 2017 года, найден инвестор, который завершит строительство. «Если же говорить об устойчивости, то именно в декабре Челябинская область получила оценку АА-(RU) с прогнозом „Стабильный“ от Российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) — заявил Федечкин. — Есть в области проблемы, выведенные на федеральный уровень, в том числе и экология. Это связано и с тем, что этот вопрос поднял президент России, и с тем, что областные власти на вопросы экологии обращают внимание больше, чем в других регионах, где экологическая обстановка ничуть не лучше».

В целом, по словам Федечкина, глава региона относится к этому рейтингу спокойно. За последние два года Челябинская область в рейтинге «Петербургской политики» никогда не покидала позицию со «слабой устойчивостью», какие бы события в регионе ни происходили, позитивные или негативные.

Дмитрий Федечкин также отметил, что по итогам декабря по рейтингу АПЕК, в составлении которого участвуют более 200 экспертов, у Челябинской области позиции, напротив, улучшились, регион поднялся с 19-го места на 17. А сам Дубровский занимает в рейтинге глав регионов 23-е место.

Альбина Золотухина
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