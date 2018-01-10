В Югре возбуждено уголовное дело по факту драки между заместителем главы Мегиона Русланом Речаповым, директором департамента инвестиций Вадимом Дорониным и двумя посетителями кафе «Адрия». Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах региона.
По данным инсайдера, фигурантами уголовного дела стали именно чиновники. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли оперативно прокомментировать эту информацию и попросили прислать официальный запрос. Глава Мегиона Олег Дейнека рассказал «URA.RU», что в администрации после инцидента прошла служебная проверка.
«Прошла проверка, эти факты, о которых везде говорилось, не подтвердилась. Что там на самом деле произошло, установят полицейские и суд», — отметил Дейнека.
Как ранее сообщало «URA.RU», в конце ноября в Мегионе, возле кафе «Адрия», произошла драка между заместителем главы Мегиона Русланом Речаповым, директором департамента инвестиций Вадимом Дорониным и двумя другими посетителями ночного заведения. После потасовки вице-мэр оказался в больнице, а глава города заявил, что может охарактеризовать подчиненных исключительно как спокойных и миролюбивых людей.