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13:17  10 января 2018 1

Вице-мэр Мегиона и его коллега стали фигурантами уголовного дела из-за драки в ночном клубе

Рокеры. Челябинск., драка
После драки чиновников в Мегионе возбуждено уголовное дело (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре возбуждено уголовное дело по факту драки между заместителем главы Мегиона Русланом Речаповым, директором департамента инвестиций Вадимом Дорониным и двумя посетителями кафе «Адрия». Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах региона.

По данным инсайдера, фигурантами уголовного дела стали именно чиновники. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли оперативно прокомментировать эту информацию и попросили прислать официальный запрос. Глава Мегиона Олег Дейнека рассказал «URA.RU», что в администрации после инцидента прошла служебная проверка.

«Прошла проверка, эти факты, о которых везде говорилось, не подтвердилась. Что там на самом деле произошло, установят полицейские и суд», — отметил Дейнека.

Как ранее сообщало «URA.RU», в конце ноября в Мегионе, возле кафе «Адрия», произошла драка между заместителем главы Мегиона Русланом Речаповым, директором департамента инвестиций Вадимом Дорониным и двумя другими посетителями ночного заведения. После потасовки вице-мэр оказался в больнице, а глава города заявил, что может охарактеризовать подчиненных исключительно как спокойных и миролюбивых людей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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