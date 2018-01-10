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15:13  10 января 2018 0

«Газпром» разыграл на торгах здание, которое обещал подарить Комаровой

Клипарты. Сургут, газпром трансгаз сургут, офисное здание
Амбициозный долгострой «Газпром Переработки» обретет нового хозяина — судя по всему, это произойдет до конца январяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Газпром Переработка» провела аукцион по продаже 18-этажного недостроенного офиса в Сургуте. Об этом говорится в документах к торгам на электронной торговой площадке группы «Газпромбанка».

Стартовая цена здания площадью более 25 тысяч квадратных метров составила 1,9 млрд рублей. Шаг аукциона — 20 млн рублей. Итоги торгов станут известны не позднее 19 января. Пока в документах нет информации, что аукцион признан несостоявшимся. Руководитель пресс-службы «Газпром Переработки» Андрей Белов сообщил корреспонденту «URA.RU», что он в отпуске и не обладает информацией о продаже здания.

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«Газпром» придумывает, как подарить Комаровой новую резиденцию

Строительство здания, которое должно было стать новым офисом «Газпром Переработки» (федеральная «дочка» газового монополиста), было заморожено после смены гендиректора компании — вместо Юрия Важенина предприятие возглавил Марат Гараев. На продажу здание выставили из-за переезда администрации предприятия в Санкт-Петербург (произошло в августе 2017 года). Стоимость амбициозной стройки оценивалась в размере от 2,5 до 10 млрд рублей. При этом еще как минимум миллиард нужен на окончание возведения объекта.

Как ранее сообщало «URA.RU», по одной из версий, ранее в «Газпроме» было принято решение безвозмездно передать актив окружному правительству, которое могло бы организовать там выездную резиденцию губернатора Натальи Комаровой. Глава региона часто бывает в рабочих поездках в центральной части ХМАО, и, как правило, вынуждена останавливаться в гостиницах. Выездная резиденция позволила бы избежать связанных с этим проблем. В конце 2017 года стало также известно, что на здание претендует мэрия Сургута. По словам главы города Вадима Шувалова, там поместились бы все структуры администрации.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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